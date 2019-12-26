كيف تتصرف الحيوانات وقت كسوف الشمس؟

شهدت عدة دول عربية وعالمية، صباح اليوم، الخميس، ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام، وتسمى ظاهرة "الكسوف الشمسي الحلقى" أو "حلقة النار" كما أطلق عليها بعض علماء الفلك.



والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كليا أو جزئيا، ويرى القمر بحجم الشمس رغم أنه أصغر منها بـ400 مرة لأنه أقرب لنا من الشمس بـ400 مرة.



ويقع القمر في هذه الظاهرة أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.



وكان الحدث مرئيا في دول خليجية مثل: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، ودول أخرى مثل: الهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، وغرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.



وبين التحذيرات التى أطلقتها الهيئات والجمعيات المعنية برصد الظاهرة بتوخى الحذر من التعرض المباشر لظاهرة الكسوف، يتبادر إلى أذهان العديد من الناس سؤالا، وهو "كيف تشعر الحيوانات بالكسوف؟ وكيف تتصرف؟".



وللإجابة على هذا السؤال كان لا بد لنا من العودة للدراسات التي رصدت "سلوك الحيوانات وقت كسوف الشمس" خلال الأعوام الماضية، وها نحن بدورنا نضع بين أيديكم هذه النتائج.



في يوم الاثنين 21 أغسطس من العام 2017 شهد الساحل الغربي في الولايات المتحدة أول كسوف كلي للشمس منذ قرابة الـ 100 عام، وتحديدًا إلى الغرب من ولاية أوريجون، وركز علماء الطبيعة على دراسة سلوك الحيوانات وقت الكسوف الكلي للشمس.



ولاحظ الباحثون أن الطيور توقفت بشكل تام عن الغناء، وكأن الليل قد حل، وانسحبت السناجب إلى مخابئها، كما نشطت الطيور الليلية مثل الخفافيش وقت الكسوف الكلي للشمس.



الباحث كلاوس رايتر من جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية درس تصرف الحيوانات الأليفة خلال الكسوف الكلي في ألمانيا عام 1999، وقال إن الخيول التي كان يراقبها عند حدوث الكسوف المفاجئ كانت تعاني من الضغط العصبي "وكان بعضها يهيم في مرعاه في حين كانت هناك خيول أخرى هادئة ولكن ضربات قلبها كانت متسارعة".



ويقول الباحث الألماني "انتاب القلق طيور البط وبدأت تبحث عن مأوى وطارت إلى منتصف بركتها وتجمعت هناك، في حين ظنت طيور أخرى على ما يبدو أن وقت النوم قد حان، حيث أصبحت هادئة تماما، وتوقفت عن إصدار أي صوت".



ويشار إلى أن الكسوف الحلقى الذى شهدته دول وبلدان العالم صباح اليوم استمر قرابة الساعتين ونصف الساعة.