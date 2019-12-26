تحذيرات دولية.. النظر للشمس وقت الكسوف الحلقي يصيب بالعمى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع كسوف حلقي للشمس والمسمى (حلقة النار)، وحذرت وكالة ناسا من النظر إلى قرص الشمس في ذلك التوقيت.
ونشرت "سي إن إن" عن أن النظر إلى الشمس وقت الكسوف الحلقي للشمس اليوم قد يعرضك لخطر الإصابة بالعمي بسبب الأشعة الضارة التي ستبصرها العين المجردة.
كما حذرت ناسا، المواطنين في مناطق حول العالم شرقا وغربا من النظر إلى الشمس اليوم.
وأكدت ناسا على ضرورة توخي الحذر في الدقائق التي ستحدث فيها ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس المعروف باسم حلقة النار.
وأشارت ناسا إلى أن الحدث سيكون مرئيا بشكل واضح فى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.