تحذيرات دولية.. النظر للشمس وقت الكسوف الحلقي يصيب بالعمى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع كسوف حلقي للشمس والمسمى (حلقة النار)، وحذرت وكالة ناسا من النظر إلى قرص الشمس في ذلك التوقيت.





ونشرت "سي إن إن" عن أن النظر إلى الشمس وقت الكسوف الحلقي للشمس اليوم قد يعرضك لخطر الإصابة بالعمي بسبب الأشعة الضارة التي ستبصرها العين المجردة.





كما حذرت ناسا، المواطنين في مناطق حول العالم شرقا وغربا من النظر إلى الشمس اليوم.





وأكدت ناسا على ضرورة توخي الحذر في الدقائق التي ستحدث فيها ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس المعروف باسم حلقة النار.



