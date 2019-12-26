تحذيرات من ناسا بعدم النظر إلى الشمس اليوم لهذا السبب

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع كسوف حلقى للشمس والمسمى (حلقة النار)، وحذرت وكالة ناسا من النظر إلى قرص الشمس في ذلك التوقيت.



نشرت المجلة البريطانية الشهرية Sky at Night Magazin، تحذير ناسا، من محاولة النظر إلى الشمس خلال الكسوف، كما أشارت الوكالة أن المراقبين سيحتاجون إلى نظارات الكسوف لحماية نظرهم من الأشعة الضارة، كما أنهم سيحتاجون إلى وسائل أكبر لتصوير الظاهرة.



كما أكدت ناسا أن الكسوف الجزئي للشمس والمعروف بــ"الكسوف الحلقي" هو أجمل كسوف شمسى جزئى، لكنه أيضا الأكثر خطورة، وأشارت إلى ضرورة توخي الحظر.



كما أشارت ناسا إلى أن الحدث سيكون مرئيا بشكل واضح فى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.