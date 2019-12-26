والد محمد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان

كشف ناصر النني، والد النجم الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، حقيقة توقيع نجله لفريق إيه سي ميلان الإيطالي.



وقال ناصر النني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" المفاوضات بين محمد وميلان وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن لم يتم التوقيع حتى الآن".



وأضاف ناصر النني: "الساعات المقبلة، قد تشهد عملية التوقيع وإعلان الصفقة، بعد تجدد نادي ميلان اهتمامه بضم محمد".



وتابع ناصر النني: "محمد يقدم مستويات جيدة مع بشكتاش التركي، لكنه يرغب في الانتقال إلى ميلان، لأن الدوري الإيطالي قوي".



وانتقل محمد النني إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.