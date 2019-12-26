مد فترة تسجيل بيانات المعلمين المرشحين للترقي خلال 2020.. حتى 23 يناير

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن فترة تسجيل المعلمين للترشح للترقي، تقرر مدها على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى الخميس 23 يناير 2020.
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات والمدارس بالاستمرار في الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة جميع بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحون للترقي.
وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى ضرورة استيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم.
كما شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام الكود والرقم القومي وكلمة السر الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة بياناتهم، وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات والمدارس بالاستمرار في الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة جميع بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحون للترقي.
وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى ضرورة استيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم.
كما أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ضرورة التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية بديوان عام كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك على مواقع المديريات بتلك التعليمات.
كما شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام الكود والرقم القومي وكلمة السر الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة بياناتهم، وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.