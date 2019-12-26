ناشئات سلة الأهلي يفوزن على الجزيرة في نهائي دوري المرتبط

حقق فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي الأهلي الفوز على فريق الجزيرة، بنتيجة 55-23 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، في إياب نهائي دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وقدم فريق ناشئات الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، حيث تقدم في الربع الأول بنتيجة 20-1.



وواصل الفريق تقدمه لينهي الربع الثاني بنتيجة 27-7، قبل أن ينجح في إنهاء الربع الثالث بنتيجة 41-11، وواصل تقدمه لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 55-23.



وينتظر فريق الناشئات مباراة الفريق الأول للسيدات أمام الجزيرة، التي تقام مساء اليوم، لتحديد بطل دوري المرتبط، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.



