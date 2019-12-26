AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناشئات سلة الأهلي يفوزن على الجزيرة في نهائي دوري المرتبط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي الأهلي الفوز على فريق الجزيرة، بنتيجة 55-23 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وقدم فريق ناشئات الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، حيث تقدم في الربع الأول بنتيجة 20-1.

وواصل الفريق تقدمه لينهي الربع الثاني بنتيجة 27-7، قبل أن ينجح في إنهاء الربع الثالث بنتيجة 41-11، وواصل تقدمه لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 55-23.

وينتظر فريق الناشئات مباراة الفريق الأول للسيدات أمام الجزيرة، التي تقام مساء اليوم، لتحديد بطل دوري المرتبط، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

طائرة الأهلي تهزم سموحة و السلة تخسر من الجزيرة

فريق سيدات السلة بالأهلي يفوز على سموحة ويتأهل لنهائي دوري المرتبط

فزن على بطل نيجيريا.. سيدات سلة الأهلي فى نصف نهائي إفريقيا

ناشئات الأهلي يواجهن الجزيرة في ذهاب نهائي مرتبط السلة

ترشيحاتنا

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

مفعولها أقوى من السحر .. 8 حيل لحرق دهون البطن

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

شاهد..الأهلي يضم نجم تونس لليد 3 سنوات

بعد رفضه المشروع المجنون لـ أردوغان.. الرئيس التركي يفتح النار على رئيس بلدية إسطنبول

فيديوجراف| عقوبات الزمالك بسبب مخالفات مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور