في ذكرى اغتيالها.. كيف قُتلت أول سيدة تحكم باكستان؟

بينظير بوتو اسم أول رئيسة وزراء في بلد مسلم مثل باكستان، والدها هو رئيس وزراء باكستان الأسبق ذو الفقار على بوتو، والذي حُكم عليه بالإعدام بعد الانقلاب عليه لإدانته بقتل أحد معارضيه.



بينظير بوتو، المولودة في 21 يونيو 1953 هي أكبر أبناء رئيس وزراء باكستان الأسبق، التحقت بجامعة هارفارد لدراسة العلوم السياسية، وتخرجت أيضًا من جامعة أكسفورد وحصلت على دبلومة القانون الدولي.



ولدت بينظير بوتو، في عائلة سياسية من طراز رفيع، فأبوها كان سياسيًا كبيرًا، ورثت عن أبيها قيادة حزب الشعب الباكستاني بعد إعدامه بتهمة قتل أحد معارضيه، شكلت جبهة معارضة ضد حكومة ضياء الحق الذي قاد انقلابًا عسكريًا على والدها.



بعد وفاة ضياء الحق في حادث طائرة عسكرية عام 1988 أجريت أول انتخابات تشريعية، وفازت بوتو بأغلبية بسيطة، ما منحها منصب رئيس الوزراء لأول مرة في بلد مسلم، لكن تهم الفساد لاحقتها مرات عدة، فأقدم رئيس البلد على عزلها من منصبها.



أصبحت بوتو محاطة بالاتهامات المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال، فحكمت عليه محكمة باكستانية بالحكم 5 سنوات، فنفت نفسها إلى لندن، وهناك دافعت عن نفسها، وبعد سلسلة من الصراعات السياسية والمواجهات بينها وبين رئيس البلاد برويز مشرف، جرى اتفاق بينهما في إطار تقاسم السلطة أصدر بموجبه مشرف عفوًا رئاسيًا عن بوتو.



قررت بوتو العودة إلى الوطن من جديد عام 2007 رغم التهديدات التي تلقتها بما يعرض حياتها للخطر، وفي أثناء خروجها من مؤتمر انتخابي، تعرضت في السابع والعشرين من ديسمبر بوتو لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليها وقتلت "برصاص في العنق والصدر"، تبعها عملية تفجير قام بها انتحاري يبعد عنها 25 مترا.



أشهر أقوالها



"الولايات المتحدة هي المكان الذي تعلمت فيه الديمقراطية وأمضيت به أسعد أربع سنوات في حياتي".



الديمقراطية ضرورية لتعزيز السلام وتقويض قوى الإرهاب".

