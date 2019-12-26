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فن

في عيد ميلاد غادة رجب .. تعرف على عمرها الحقيقي وشقيقتها بعد اعتزالها الفن

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:44 م
غادة رجب
غادة رجب
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة غادة رجب بعيد ميلادها التي بدأت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز العشرة أعوام، وقد حالفها الحظ للعمل مع كبار الموسيقيين منهم بليغ حمدي وعمار الشريعي وحلمي بكر.

و برغم من مكانة غادة رجب الفنى الآن إلا أن عمرها الحقيقي لا يتجاوز 35 عاما وهي ابنة الفنان الكبير رضا رجب.

مرة واحدة خاضت غادة رجب تجربة التمثيل من خلال مسلسل السندريلا وقدمت دور نجاة الصغيرة.

لديها شقيقة تدعى نيفين رجب خاضت تجربة الغناء والتمثيل إلا أنها قررت الاعتزال بعد زواجها.

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