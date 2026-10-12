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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع توليه المسئولية.. رئيس مياه الشرب بالجيزة: شكاوى المواطنين على رأس الأولويات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم، لمتابعة الموقف التشغيلي لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشكلات التشغيل

وتناول الاجتماع مراجعة المناطق الساخنة التي تشهد تكرارًا للمشكلات التشغيلية، وتحديد احتياجاتها وأولويات التدخل، إلى جانب متابعة خطط تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي، خاصة بالمناطق الأكثر تأثرًا، للحد من الطفوحات والحفاظ على كفاءة الشبكات.

كما استعرض الاجتماع جاهزية محطات مياه الشرب والصرف الصحي وموقف التشغيل والصيانة بها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة ومعدلات الإنجاز، وبحث التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، لدفع العمل بالمشروعات وتحقيق المستهدف منها.

استعدادات استقبال موسم الأمطار

وناقش الاجتماع استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار، من خلال مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات الشفط وفرق الطوارئ، وتحديد مناطق تمركز المعدات وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والبلاغات الطارئة.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، وجّه رئيس الشركة بإعطائها أولوية قصوى، وسرعة فحصها والعمل على حلها، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات المتكررة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التشغيلية، ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، وضمان جاهزية المحطات واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مع وضع مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة على رأس الأولويات.

ومن الجدير بالذكر، أن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار يمتلك خبرات سابقة في قيادة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تولّى رئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، كما شغل منصب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بما يدعم الاستفادة من خبراته في متابعة منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

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