رئيس القابضة للمياه يجتمع مع رؤساء الشركات الجدد لمناقشة أولويات العمل وتكليفات المرحلة المقبلة

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة المكلفين حديثًا، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض التكليفات والمستهدفات المطلوب تحقيقها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومتابعة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى.

تحسين الخدمات

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المهندس مصطفى الشيمي القيادات الجديدة بتولي مهامها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، وتحمل المسؤولية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو مدى التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكفاءة إدارة الموارد المتاحة.

منظومات التشغيل والصيانة

ووجّه رئيس الشركة القابضة بضرورة إعطاء الأولوية لرفع كفاءة منظومات التشغيل والصيانة، والحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، مع وضع خطط واضحة لتحسين مؤشرات الأداء الفني والتجاري والمالي، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الشركات بمواقع العمل، والمتابعة المباشرة للمحطات والشبكات ومراكز خدمة العملاء، والوقوف على المشكلات والتحديات الفعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة تبدأ من الميدان، وتعتمد على سرعة اتخاذ القرار والمتابعة الجادة للتنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس مصطفى الشيمي استمرار دعم الشركة القابضة للقيادات الجديدة، وتذليل التحديات التي تواجه الشركات التابعة، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة، وأن نجاح منظومة العمل يتطلب التنسيق والتكامل بين جميع الشركات، والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.