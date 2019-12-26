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فن

في عيد ميلاد غادة رجب.. تعرف على سر غيابها عن الساحة الفنية مؤخرا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:15 م
غادة رجب
غادة رجب
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قسم الفن
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة غادة رجب التي بدأت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز العشرة أعوام، وحالفها الحظ للعمل مع كبار الموسيقيين منهم بليغ حمدي وعمار الشريعي وحلمي بكر.

ورغم مكانة غادة رجب الفنية الآن إلا أن عمرها الحقيقي لا يتجاوز 35 عاما وهي ابنة الفنان الكبير رضا رجب، من خلال هذا التقرير تعرف علي سر غياب غادة رجب عن الساحة الفنية لفترة وجيزة.

كشفت الفنانة غادة رجب، سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وراء بعضها وحققت نجاحا كبيرا واهمها أغنية "يحتاجني.

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.

ونوهت إلى أن أهم الأغاني في مشوارها الفني والقريبة على قلبها هي: "لماذا، وأبعد عني يابن الناس، وأوقات بحن".

وأشارت غادة رجب إلى أن أغنية "أبعد عني يا بن الناس"، تلقتها هدية من الفنان العراقي كاظم الساهر، وتم التنازل تمامًا عنها وعن حقوقها كهدية لها.
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