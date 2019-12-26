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أخبار البلد

3 قضايا تشغل الشرق الأوسط .. والرئيس السيسي يجرى اتصالات دولية لحلها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
سيطرت القضية الفلسطينية و الليبية و سد النهضة على الساحة السياسية والإعلامية العالمية لما تحتويه من كواليس و تفاصيل فى غاية الخطورة و الأهمية داخل منطقة الشرق الأوسط .

أعلنت مصر فى العديد من المحافل الدولية عن دعمها للقضية الفلسطينية ومساندة الجيش الوطنى الليبى وتسعى دائما في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى وعودة الحقوق لأصحابها بالاضافة الى الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل .

وفى إطار المساعدات و الدعم المصرى والدور القوى للقيادة السياسية فى الحفاظ على حقوق مصر المائية أجرى الرئيس السيسي اتصالات هامة اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

«السيسي –ترامب»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

«إرادة الشعب الليبي»

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

«سد النهضة»

كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تضمن الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

«إستعراض للملفات»

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

«الاستقرار الليبى»

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى"، حيث جدد الرئيس التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

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