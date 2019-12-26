ليبيا و سد النهضة.. ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وينشر «صدى البلد» أبرز محاور المكالمة الهاتفية لـ الرئيس السيسي ونظيرة الأمريكى دونالد ترامب وفقا لما صرح به السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى السطور القادمة ..



1- دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده



2- الجيش الوطني الليبي يقوض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة



3- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي



4- تقدير مصر لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة



5- أمريكا تحرص على نجاح مفاوضات سد النهضة للخروج بنتائج إيجابية وعادلة



6- الاتصال تناول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين



7- الاتصال تضمن تبادل التهنئة بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد

