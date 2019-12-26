بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

نشر مصمم الازياء سامو هجرس علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي والتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة لتصميم فستان كارولين عزمي .



وظهرت كارولين بفستان اسود بكتف وكتف وجانب طويل وجانب قصيرمن الذيل ، ومصمم الفستان بشكل بسيط ولكنه انيق، بمكياج هادئ ووتسريحة شعر انيقة .



وكان هجرس قد صمم الفستان من القماش الستان الاسود واعتمد علي تطريز بسيط من الجانب باللون النحاسي به اضربيه بسيط يرفه الفستان من الجانب ، انا عن ذيله فهو بتصميم دائري .



واعتمدت كارولين علي الفستان حذاء باللون الذهبي بكعب عالي ، دون ان تعتمد اي اكسسورات ولكنها ارتدت ساعة بسيطة.



والتقطت كارولين صورة بطريقة السيلفي وهي تقف امام المرأة لتظهر اطلالاتها كاملة .



