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مرأة

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر مصمم الازياء سامو هجرس علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي والتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة لتصميم فستان كارولين عزمي .

وظهرت كارولين بفستان اسود بكتف وكتف وجانب طويل وجانب قصيرمن الذيل ، ومصمم الفستان بشكل بسيط ولكنه انيق، بمكياج هادئ ووتسريحة شعر انيقة .

وكان هجرس قد صمم الفستان من القماش الستان الاسود واعتمد علي تطريز بسيط من الجانب باللون النحاسي به اضربيه بسيط يرفه الفستان من الجانب ، انا عن ذيله فهو بتصميم دائري .

واعتمدت كارولين علي الفستان حذاء باللون الذهبي بكعب عالي ، دون ان تعتمد اي اكسسورات ولكنها ارتدت ساعة بسيطة.

والتقطت كارولين صورة بطريقة السيلفي وهي تقف امام المرأة لتظهر اطلالاتها كاملة .

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود
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