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رياضة

فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن ‏بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :

شمايكل
ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز
نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون
جيمي فاردي - ايوزي بيريز - برايت

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.
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