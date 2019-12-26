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فن

أم كلثوم تحيى حفلا على مسرح أوبرا دبى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:39 م
ام كلثوم
ام كلثوم
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محمد نبيـل
أعلنت ‏أوبرا دبى عن تحقيق حلم عشاق سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث تقوم لأول مرة بعمل حفلة بتقنية الهولوجرام حتى يتمكن الحضور من رؤية أم كلثوم وسماعها كأنها على المسرح، في 26 و27 ديسمبر.

وكشفت دبي أوبرا عن برنامجها الحافل في وداع 2019 واستقبال العام الجديد 2020، عن برنامج حافل يتضمّن إنتاجات عالمية المستوى أثارت إعجاب الجماهير حول العالم في الاستعراضات الراقصة، والغناء، والكوميديا وتقدّم دبي أوبرا لجمهور دبي ثلاث مسرحيات مقتبسة عن روايات عالمية هي خير مثال على دور المسرح في التعبير عن الأدب.

وتستقبل دبي أوبرا العام الجديد 2020 مع سهرة من العمر يحييها الفنّان السوري ناصيف زيتون في أجواء الضيافة الراقية في الهواء الطلق، مع إطلالة رائعة على أكبر عرض للألعاب النارية في ليلة رأس السنة من وسط مدينة دبي.
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بتقنية الهولوجرام.. لأول مرة أم كلثوم تغني في دبي أوبرا

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