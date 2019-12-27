معجزة.. تعرفي على طريقة فرد الشعر بالعسل في أسبوع

يعد الشعر هو التاج الرئيسيى الذى يجب أن تهتم به كل فتاة، وتحاقظ عليه كما يعرف العسل بالفوائد الغير متوقعة للصحة ويعد من أهم مغذيات الشعر.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد العسل فى فرد الشعر.





مكونات ماسك العسل للشعر:-

- 3 ملاعق كبيرة من العسل

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 3 ملاعق كبيرة من الزبادى





طريقة استخدام ماسك العسل لفرد الشعر:-





-وضع العسل مع مع باقى المكونات فى وعاء

-خلط جميع المكونات معًا حتى تحصل على خليط متجانس

-وضع جميع المكونات على الشعر حتى الأطراف

- تدليك الشعر بشكل جيد لمدة 15 دقيقة