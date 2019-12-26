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رياضة

بيراميدز يعلن اسم المدير الفني الجديد .. غدا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:53 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.

وسيعقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، والذي سيكون اسما كبيرا يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها.

وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.
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