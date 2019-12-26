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رياضة

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الريدز يقترب من خطف الـ 3 نقاط بهدف فيرمينو في الشوط الأول

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:54 م
ليفربول - صورة أرشيفية
ليفربول - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد في شباك مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرمينو الهدف الشوط الأول الوحيد بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى إرتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.

ومع بداية الشوط الأول أهدر صلاح هدفا محققا بعد هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام ليراوغ صلاح الحارس كاسبر شمايكل المتقدم عن مرماه لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن في الشباك الجانبية للقائم الأيمن للمرمى، رغم وجود ساديو ماني في وضعية تسمح له بالتسجيل.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

ويدخل فريق ليفربول المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
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