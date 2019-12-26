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رياضة

بعد رفض إيهاب جلال | مدرب بلجيكا السابق يقترب من تدريب بيراميدز

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:00 م
شعار بيراميدز
شعار بيراميدز
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عمرو الحلواني
اقترب مسئولو نادى بيراميدز من التعاقد مع البلجيكى مارك ڤيلموتس خلفا لـ الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تم إقالته قبل عدة أيام بسبب سوء نتائج الفريق فى الدوري الممتاز .

ويعد مارك فيلموتس واحدا من المدربين أصحاب الخبرات القوية فى ظل تدريبه العديد من المنتبخات والأندية وعلى رأسهم المنتخب البلجيكى الأول .

ومن المقرر أن يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.

وسيعقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي.

وكان بيراميدز دخل فى مفاوضات رسمية مع إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى إلا إن المدير الفنى قرر الاستمرار مع المصرى وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تمتعه بعلاقة مميزة مع جماهير الفريق البورسعيدى ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس سمير حلبية.

وأبلغ جلال المحيطين به برفض عرض بيراميدز فى الوقت الحالى، موجها الشكر إلى مسئوليه على ثقته فى قدراته الفنية وتقديم عرض له.

يذكر أن بيراميدز أعلن إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر من تدريب الفريق بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة وأسند المهمة مؤقتا إلى عبدالعزيز عبدالشافي الذى كان يعمل مستشارا فنيا للنادي منذ انطلاق الموسم الكروى الجارى.



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