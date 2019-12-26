رئيس الموساد: إيران على رأس أولوياتنا

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، أن طموح طهران النووي وترسيخ حضورها في المنطقة يتصدر أولويات جهازه.



وقال كوهين إن كل عملية إيران النووية وصواريخها طويلة الأمد وتوسعها الإقليمي ودعمها للمنظمات الإرهابية تشكل تحديا لأمن إسرائيل ومواطنيها.



وأشار رئيس الموساد إلى أن جميع الهيئات إضافة إلى الرجال والنساء في جهاز الاستخبارات يعملون معا، يدا واحدة لتحقيق النتائج".



وكان رئيس الاركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قال إن فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح باستمرار ذلك.



وأفاد كوخافي بأن "إيران غيرت سياستها على مدار العام الماضي وبدأت عمليات هجومية، خاصة ضد دول الخليج".