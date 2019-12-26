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برلمان

"أفرو أكت" تعقد اجتماعًا لبحث استراتيجية العمل للعام الجديد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
عقد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية المستدامة "أفرو أكت"، ورجل الأعمال والخبير السياحي عنان الجلالي الرئيس الفخرى للمنظمة، والدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، اجتماعًا ثلاثيًا مساء اليوم الخميس؛ لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة المنظمة 2020.

وخلال الاجتماع تناقش الحضور حول محاور الخطة والجدول الزمني لتنفيذها، علاوة على أنه تم استعراض محاور الخطة كاملة وأفضل الوسائل لتنفيذها لتحقيق أفضل النتائج لصالح المنظمة.

وشدد الحضور على ضرورة تنفيذ الخطة كاملة مثلما تم الإعلان عنها بحرفية عالية ومنتهى المصداقية، وأعرب الجميع عن ثقتهم الكاملة في جميع اللجان المشكلة من أعضاء مجلس إدارة منظمة "أفرو أكت" المؤسسين وفي خبرتهم وقدراتهم الكاملة على تحقيق المستهدف، مؤكدين أن هناك العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها في حينها لخدمة أهداف المنظمة لصالح القارة الأفريقية وصالح وطننا جمهورية مصر العربية.

وانتهز الجميع الفرصة لتهنئة مسيحي القارة الأفريقية بأعياد الميلاد المجيد، متمنين لهم دوام الأمان والاستقرار على البلاد، داعين الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.
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