محلية النواب تواصل زياراتها الميدانية بـ المنوفية وسط انتقادات لنسب أعمال الصرف.. والأعضاء يؤكدون:" مينفعشي الكلام ده بمحافظة الوزراء والقيادات ".. وأبو ليمون: ظلمونا وموازنتنا هزيلة

محافظ المنوفية للنواب:

مستشفى الشهداء أزيلت منذ 4 سنوات ويتم استقبال الحالات فى مدرسة

بالمشاركة المجتمعية... الأعضاء يتفقدون أعمال نقل مليون طن قمامة بشبين الكوم بعد شكاوي المواطنين



واصلت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، زياراتها الميدانية للمحافظات، وذلك بتفقد عدد من المشروعات القومية لمحافظة المنوفية، بشأن منظومة النظافة علي مستوي إشكاليات مقالب القمامة ومصانع التدوير، وأيضا محطات المياه والصرف ، وذلك تفعيلا لدورها الرقابي ورصد إشكاليات المحليات على أرض الواقع، والسعي مع الجهات المعنية لتقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأيضا دعم تطورات المشروعات القومية والنهوض بها التي تجري على أرض المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء السكرتير العام علاء رشاد، واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، فيما ضم الوفد النواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، وشرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.



وعقدت اللجنة لقاء مع المحافظ قبل الجولة، قال اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المنظومة الصحية ووضعها من الأولويات من أجل المواطن، والعمل على تنمية موارد المحافظة، ومواجهة التعديات على مجرى النيل والتلوث البيئي وضبط الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة ومحاربة الفساد والحد منه بشكل حاسم.



وأكد السكرتير العام، أن المحافظ الجديد منذ أن تولى المسؤولية يضع الجولات الميدانية في الأولويات حتى تكون الصورة واضحة والاحتكاك بالمواطنين وحل العقبات وتذليلها بعقد لقاءات يومية بمركز خدمة المواطنين وهذا نهج جديد للتغلب على إشكاليات المواطن.



ولفت إلى أن البنية التحتية في المحافظة لاقت اهتمام كبير على مدار السنوات الماضية حيث تم رصف طرق مايقرب من ١٥٥ كيلو مترا، وإنشاء .١٨ كوبري، وتطوير ٢ نفق، مع مشروعات قومية بشأن الطريق الإقليمي الدائري، وطريق شبين الكوم طملاوي، معرفه كفاءة مسافات كثيرة من الطرق وتطويرها مع استهدافات واسعة في هذا الشأن بخطة موضوعة بمعدل مليار و٦ ملايين جنيه لاستكمال هذه المستهدفات.



ولفت إلى أن جهود هذه البنية التحتية تضمنت شبكات الكهرباء بواقع استثمارات ٣٣٥ مليون جنيه من أجل ترشيد الطاقة، وبناء محطة طاقة شمسية وغيرها من الجهود مع مستهدف بواقع ٢٠٠مليون جنيه كخطة مستقبلية.



كما تضمنت بحسب السكرتير العام أيضا منظومة الصرف الصحي باستثمارات ٢مليار ١٧١ مليون مع إحلال تجديد ١٨ محطة معالجة، وتطوير شبكات بطول ١٦٥ كيلو، واستثمارات مستهدفة بواقع مليار ونصف من اجةتحقيق نسبة أعمال تتجاوز ٤٥٪بالمحافظة خاصة أن النسبة لاتتجاوز ٢٥٪ خلال هذه المرحلة.



وبشأن مياه الشرب قال السكرتير العام :" لا توجد لدينا أي قرى أو مناطق محرومة من المياه والجهود التي تتم لرفع الكفاءة والتطوير حيث تم صرف مايقرب إجمالي ٩٧١ مليونا، مع خطة مسبوقة في دخول الغاز بمختلف المراكز والمدن.



وتطرق أيضا لجهود مواجهة المخلفات الصلبة باستثمارات ١٦٠مليون جنيه، حيث تم إنشاء مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم، وسيتم افتتاحه قريبا بمشاركة القطاع الخاص، وإعطاء الفرصة الكاملة في هذا الإطار، مع حل إشكاليات المقالب الحالية.



من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيارات اللجنة للمحافظات ليست تقصي حقائق وفق لائحة المجلس وإنما جهود برلمانية نحو رصد المشروعات القومية وإعطاء رسالة أمل للمواطنين ليرى كيفية إدارة محافظتهم َورؤية الجهود التي تتم من الدولة المصرية مع رصد المشروعات المتعثرة والتي تكون في حاجة للمساندة والدعم بفض التشابكات بين الجهات المعنية ومن ثم ذلك سبب رئيسي نحو إجراء هذه الزيارات الهامة.



وشهد الاجتماع مطالبات بضرورة دعم منظومة الصرف الصحي ورفع نسبة الأعمال بها عبر تقديرات حقيقية للموازنة التي يتم وضعها لهذه المنظومة. ...البداية كانت بتأكيد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المياه والصرف الصحي ضرورة مهمة لأى محافظة ومن ثم وضعها بالأولو يأت حتى تكون نسبة الأعمال أكبر من هذه النسبية الضئيلة التي لا تتجاوز ٢٤٪ وبالتالي هذا ظلم قائلا ":المنوفية بلد الوزراء والقيادات السياسية نسبة أعمال الصرف لايجوز أن تكون بهذه الصورة".



واتفق معه اللواء إبراهيم أحمد أبو الليمون، محافظ المنوفية مؤكدا أن المحافظة ظلمت طوال السنوات الماضية، وتقديرات الموازنة التي يتم التوافق عليها للمحافظة هزيلة وضعية مقارنة بمحافظات اخري َوبالتال لابد أن تكون هناك رؤية اخري لتوفير موازنة حقيقة من شأنها أن تنهض بالمنظومة على كافة المستويات.



وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بتأكيد على دعمه للمحافظة وخاصة موازنات الصرف التي يجب دعمها وتطويرها خاصة أنها تهم المواطن قائلا:" هنقف مع المنوفية ودعمها بالموازنة القادمة المنتظر أن تعرض على اللجنة حتى نحقق هذه التطلعات للمحافظة واهاليها".



وأتفق معه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل مؤكدا بقوله: الحكومة مستكتره اللي حصل في المنوفية خلال الماضي، وبالتالي لا توفر المطلوب للمحافظة، مؤكدا على أن طموحاتنا كبيرة من أجل المواطن في ظل القيادة السياسية للبلاد والمحافظ الجديد، مؤكدا على تقديره للجهود التي تتم بمنظومة النقل، والخطط المستقبلية لها.



وقال اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن مستشفى الشهداء بالمنوفية تمت إزالتها منذ نحو 4 سنوات، لافتا إلى أنه حتى الآن يتم استقبال المرضى بإحدى المدارس المجاورة للمستشفى، مضيفا أنه أرسل خطابا شديد اللهجة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن، موجها حديثه لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا "فين طلبات الإحاطة والاستجوابات"، وتدخل النائب عبد الحميد الشيخ، نائب شبين الكوم، قائلا "غلبنا وقدمنا طلبات إحاطة ومفيش فايدة".



ومن ناحيته استعرض اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إنجازات المحافظة فى ملف الصحة على مدار الــ 5 سنوات الماضية، لافتا إلى أنه تم إنفاق 86 مليون جنيه لتطوير وإحلال وتجديد عدد من الوحدات الصحية، موضحا أن المحافظة تحتاج إلى 270 مليون جنيه استثمارات لتطوير وحدات الرعاية المركزى وحضانات الأطفال والغسيل المولى بالمستشفيات.



وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية فقد لفت سكرتير عام المحافظة إلى أن الــ 5 سنوات الماضية شهدت إنفاق 1.4 مليار جنيه على هذا القطاع داخل محافظة المنوفية لإنشاء وإحلال وتجديد وتعلية وصيانة عدد من المدارس، موضحا أن نصيب محافظة المنوفية من المدارس اليابانية كان مدرستين، مضيفا أن المحافظة تستهدف 460 مليون جنيه استثمارات خلال الفترة القادمة فى قطاع التعليم.



كما استعرض اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أيضا، ما تم إنفاقه على قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة خلال آخر 5 سنوات وبلغ 106 ملايين جنيه، لافتا أيضا إلى أنه تم إنفاق نحو 11 مليون جنيه على قطاع التموين بالمحافظة فى آخر 5 سنوات.



وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحول الرقمى هو مشروع قومى ضخم من شأنه إحداث نقلة ضخمة بالمحليات، لافتا إلى أن التعديل الوزارى الأخير تضمن مسألة تجويد الأداء الحكومى، وذلك بنقل الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط سابقا للإصلاح الإدارى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن تلك الخطوة تمت لأن الإصلاح الإدارى يتوقف على التحول الرقمى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن ناحيته قال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن اللواء خالد أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجه بتذليل كافة العقبات فى سبيل إنجاز الأحول الرقمى فى كافة مؤسسات المحافظة، موضحا أنه تم توصيل خطوط الفايبر لإنجاز التحول الرقمى فى 120 مصلحة ومبنى بالمحافظة من أصل 1200 مبنى بنسبة 10%ّ.



وعقب ذلك تفقد الوفد أعمال نقل مقلب القمامة بأرض عرفه بمدينة شبين الكوم إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، والذي تم رفع حوالي 4500 طن بإجمالى 50 % من حجم المقلب والذي يمثل أزمة كبيرة للمواطنين كونه داخل الحيز العمراني، كما تضمنت الجولة أيضا مشروع طريق شبين الكوم طملاى المزدوج والذي يقع بطول حوالى 16 كم ويعد محورًا رئيسيًا يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى ، ويرجع أهمية الطريق فى تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.



كما تم تفقد الأعضاء مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم وشرح المسؤولين عن المصنع آخر التطورات لوفد البرلمان، حيث تم انتهاء الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع، وأنه سيتم تركيب جميع معدات خط الفرز فى موعد أقصاه شهر بدأ من يوم 10/12/2019 ويعقبه تجربة التشغيل.... حيث يقام المصنع على مساحة 5 أفدنة وبأحدث التكنولوجيا العالمية و بسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية تكفل الإستفادة من هذه النفايات.



كما تفقد الأعضاء الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، وبطاقة 30 ألف م3/يوم، حيث عدد المستفيدين من الخدمة 250 ألف نسمة،، والقرى المقرر ربط تصرفاتها على التوسعات، منها قرى: المصيلحة، ميت خلف، ميت مسعود، شبراباص، سنجرج، منشأة الشريكين، منشأة عصام، شنوفة، شنوان، كفر شنوان، ومنشأة شنوان.



وطمأن عمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإ سكان، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن الجهود المبذولة بمشروع محطة وشبكات مياه الحامول، بمحافظة المنوفية والتى من المقرر الإنتهاء منها أول فبراير 2020.



يأتي ذلك في الوقت الذ استمع الأعضاء لشرح مفصل بشأن المشروع ومكوناته من (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – عدد (2) مروق – مبنى المرشحات – عدد (2) خزان أرضى – مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – حوض التركيز – أحواض التجفيف – مبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – المسجد – السور).



وتضمن الشرح أن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 فدان، بإجمالى طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، وقد تم نهو تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.



وتفقد الأعضاء و المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل وإسطوانات الكلور وصالة التشغيل، حيث إلى أن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة.



ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب المختصين لعمل محابس غسيل بالكود طبقًا لمعايير الجودة والأمان حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفي السياق ذاته، تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية قطعة أرض ملك الري بقرية صنصفط مخصصة لإنشاء ملعب رياضي عن طريق حق الانتفاع، ونظرًا لمطالب أهالي القرية بإنشاء مركز رياضي متكامل؛ حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع وزير الري في هذا الشأن من أجل سرعة إنهاء الإجراءات بما يعود بالنفع العام على أهالي القرية.