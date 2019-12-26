الألومنيوم يستضيف سوهاج في ديربي الصعيد

يستعد الفريق الأول بنادي الألومنيوم لمواجهة فريق سوهاج في الجولة الحادية عشرة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، في اللقاء الذي سيقام الأحد المقبل علي استاد الألومنيوم الرياضي .



ويذكر أن مواجهات الفريقين دائما ما تشهد القوة والندية، داخل الملعب أو خارج الخطوط بين المدير الفنى لفريق سوهاج نبيل محمود "رامبو" ،والمدير الفنى لفريق الألومنيوم ياسر الكنانى ،وينتظرها جماهير الصعيد ، لمشاهدة ديربي الصعيد .



شهدت الجولة السابقة فوز فريق الألومنيوم علي فريق ديروط بهدفين لهدف ، وتعادل فريق سوهاج مع فريق شبان قنا بدون أهداف.



يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل فريق سوهاج المركز التاسع برصيد 12 نقطة.