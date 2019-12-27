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تعليم

شرح تفصيلي لإدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية إلكترونيا.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
اتخذ قطاع المعاهد الأزهرية، أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية من خلال نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت عن طريق مركز المعلومات بقطاع مكتب شيخ الأزهر وبالتعاون مع مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، على هذا الرابط 

ويهدف المشروع في بداية التشغيل إلى تسجيل بيانات الطلاب بالمعاهد الأزهرية بالرقم القومي وتسجيل غياب الطلاب الشهري، وسيتم توزيع اسم مستخدم وكلمة مرور لكل معهد (التوزيع من خلال وحدة المعلومات).

كما يوجد قاعدة بيانات للطلاب مسجلة بكل معهد بالفعل ولكل صف دراسي لكن بحاجة إلى مراجعة، ويتولى مركز المعلومات والجهات التابعة له فنيًا اختيار "رائد التحول الرقمي" من أحد العاملين بكل معهد أزهري.

وتقوم إدارة المعلومات بالمنطقة الأزهرية ووحداتها بالإدارات التعليمية بتقديم الدعم الفني والتدريب لهؤلاء الرواد، علاوة على قيام إدارة كل معهد بترشيح من تتوافر فيه الشروط، ويتولى مدير الإدارة التعليمية ومسئول وحدة المعلومات بها اختيار أفضل المرشحين من كل معهد بالتنسيق مع إدارة المعلومات بالمنطقة الأزهرية.

ويتطلب الأمر مراجعة بيانات الطلاب والتأكد من تسجيل جميع الطلاب وبرقم قومي صحيح، وفي حالة وجود خطأ بالاسم أو الرقم القومي نقوم بالتعديل من خلال أمر تعديل الموجود أمام اسم الطالب.

وفي حالة وجود طالب مسجل بقاعدة البيانات وغير موجود بالمعهد فيتم استبعاده من خلال أمر استبعاد الموجود أمام اسم الطالب، وفي حالة إضافة طالب للمعهد نستخدم أمر (أضف طالب إلى الصف الدراسي).

كما يرجى التأكيد على الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية أولًا ثم بيانات طلاب باقي صفوف النقل، وعلى مدير الإدارة التعليمية متابعة المعاهد التي تقع في نطاقها وأي تقصير أو إهمال أو تأخير في تنفيذ التعليمات فإنه يتحمل المسئولية مع شيخ المعهد.

طريقة تشغيل وتفعيل البرنامج لأول مرة اضغط هنا

تشغيل البرنامج وتغيير كلمة السر وملء بيانات المعهد اضغط هنا

استيراد بيانات الطلاب اضغط هنا

تسجيل وإدخال بيانات الطلاب اضغط هنا

توزيع الرقم السرى وتوزيع اللجان اضغط هنا

توزيع اللجان اضغط هنا

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