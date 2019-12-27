AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:17 ص
مهرجان محاكاة بطولة
مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام
Advertisements
محمد شحتة
شاركت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للثقافة الرياضية، فعاليات مهرجان ومحاكاة لبطولة رياضة المصارعة للحزام والتى تقام بمصر لأول مرة بالصالة الرياضية المغطاة بجامعة حلوان.

وتأتى هذه المشاركة بناء على الدعوة الموجهة من الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للثقافة الرياضية للإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية فى إطار خطة اتحاد الثقافة التي تهدف لنشر الألعاب الرياضية المختلفة من شتى أنحاء العالم ونقلها الى القارة الأفريقية ، بمشاركة ١٠٥ طالب من معهد البعوث الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية.

شارك في المهرجان، الأستاذ /مجدى السمين .. رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة / نوال حسنى جلال .. مدير عام الرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد صبحى القديم ، منسق العلاقات الخارجية للإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، وخابير خابييلين .. رئيس الاتحاد الدولى لمصارعة الحزام، والدكتور / حازم الروبى، مدير اكاديمية ببلس للاستثمار الرياضي، وتميم فيصل تميم، الوكيل الشرعى لمعهد البعوث الإسلامية، والدكتور / محمد مصطفى، معلم التربية الرياضية بمعهد البعوث الإسلامية، والدكتور / أشرف رجب .. مسئول وحدة الرعاية الطلابية بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

كما شارك في المهرجان عدد كبير من الإداريين والمدربين والحكام واللاعبين للعبة المصارعة ومجموعة من القيادات الرياضية العربية والأفريقية.

وخلال المهرجان، تم تكريم الطلاب المشاركين بتسليم شهادة مشاركة وتيشيرت لكل طالب، ووقام الدكتور / حازم الروبى بتسليم درع الاتحاد للإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وكان يوم رياضي مليء بالبهجة والسرور والحماس لجميع الطلاب المشاركين.

تأتي المشاركة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ/ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ / على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء أعضاء الاتحاد العام لطلاب المعاهد الأزهرية

تفاصيل الدورة التخصصية الأولى لتدريب معلمي الأزهر في كرة السلة

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لموجهات التربية الرياضية الأزهرية

التصفيات النهائية لطلاب المعاهد الأزهرية في دفع الجلة والوثب الطويل

بروتوكول تعاون بين اتحاد كرة السلة وقطاع المعاهد الأزهرية

تفاصيل مسابقة القرآن الكريم المشتركة بين طلاب المعاهد وجامعة الأزهر

ترشيحاتنا

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

شاهد.. محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة

رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

بيراميدز يعلن اسم المدير الفني الجديد .. غدا

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الراية تحرم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق