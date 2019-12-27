الرعاية الرياضية بالأزهر تشارك في مهرجان محاكاة بطولة المصارعة للحزام.. صور

شاركت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للثقافة الرياضية، فعاليات مهرجان ومحاكاة لبطولة رياضة المصارعة للحزام والتى تقام بمصر لأول مرة بالصالة الرياضية المغطاة بجامعة حلوان.





وتأتى هذه المشاركة بناء على الدعوة الموجهة من الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للثقافة الرياضية للإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية فى إطار خطة اتحاد الثقافة التي تهدف لنشر الألعاب الرياضية المختلفة من شتى أنحاء العالم ونقلها الى القارة الأفريقية ، بمشاركة ١٠٥ طالب من معهد البعوث الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية.





شارك في المهرجان، الأستاذ /مجدى السمين .. رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة / نوال حسنى جلال .. مدير عام الرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد صبحى القديم ، منسق العلاقات الخارجية للإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، وخابير خابييلين .. رئيس الاتحاد الدولى لمصارعة الحزام، والدكتور / حازم الروبى، مدير اكاديمية ببلس للاستثمار الرياضي، وتميم فيصل تميم، الوكيل الشرعى لمعهد البعوث الإسلامية، والدكتور / محمد مصطفى، معلم التربية الرياضية بمعهد البعوث الإسلامية، والدكتور / أشرف رجب .. مسئول وحدة الرعاية الطلابية بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.





كما شارك في المهرجان عدد كبير من الإداريين والمدربين والحكام واللاعبين للعبة المصارعة ومجموعة من القيادات الرياضية العربية والأفريقية.





وخلال المهرجان، تم تكريم الطلاب المشاركين بتسليم شهادة مشاركة وتيشيرت لكل طالب، ووقام الدكتور / حازم الروبى بتسليم درع الاتحاد للإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وكان يوم رياضي مليء بالبهجة والسرور والحماس لجميع الطلاب المشاركين.



