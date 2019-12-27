غدا... خبراء العالم العربي يناقشون فى القاهرة "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي"

تنطلق غدا (السبت) بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التى ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالاشتراك والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، على مدى يومين بعنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي" .





وتهدف الورشة - التي يحضرها نخبة من المفكرين والخبراء والإعلاميين - إلى طرح ومناقشة عدد من المفاهيم والمكونات المعرفية والعلمية لمتطلبات انخراط الطفل العربي في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة من حيث تأثيرها على بنيته المفاهيمية ، وكذلك الاستعدادات للقيام بدراسة تقييمية حول مدى جاهزية الأطفال العرب في امتلاك مهارات وقيم المعارف التي تأهلهم للاندماج في الثقافة الرقمية، ووضع برنامج إقليمي لتهيئة الطفل العربي ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ارتباطا بجذوره الثقافية العربية.





وقال الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية إنه وفق الأهداف المشتركة نحو إعمال وكفالة حقوق الأطفال العرب، وتنمية قدراتهم ومشاركتهم، والعمل على إكسابهم مهارات وقيم تتناسب مع عصر الثورة الصناعية الرابعة، فقد جاءت الشراكة بين المجلس العربي والألكسو لتنظيم تلك الورشة تحت عنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي" .





وأشار إلى أن برنامج عمل الورشة مكون من شقين كل منهما يستغرق يوم عمل كاملا ، الشق الأول منهما سيعقد غدا بعنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي" ، فيما يكون الشق الثانى والذى يعقد بعد غد (الأحد) عبارة عن مائدة مستديرة مغلقة بعنوان "منهجية قياس جاهزية الأطفال لعصر الثورة الصناعية الرابعة" .





وأوضح أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء في مجالات الطفولة والتكنولوجيا الرقمية، للاشتراك فى أعمال الورشة ، وكذلك تم دعوة ممثلى المنظمات المعنية وطنيا واقليميا ودوليا، إلى جانب الإعلام ولفيف من الأطفال إعمالا بحقهم فى مناقشة ما يتعلق بقضاياهم.

وأضاف أن مناقشات اليوم الأول من الورشة تتضمن عقد جلسة إفتتاحية يلقى فيها كل من المدير الإقليمى للمنظمة الكشفية العربية ، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الإجتماعية بجامعة الدول العربية ، ومديرة إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو، وأمين عام المجلس، كلمات إفتتاحية تدور حول العالم الرقمى الذى يعيش فيه الإنسان كعالم مواز سيطر على عالمه الواقعى٠





ويعقب الجلسة الإفتتاحية ، عقد جلسة عمل تمهيدية تعد مدخلا فكريا ومفاهيميا، لتناول موضوع أهمية التنوير والثقافة بمفهومها الواسع في العالم الرقمي حاضرا ومستقبلا ، تحت عنوان "مدخل فكري وفلسفي" ، ويتحدث فيها كل من الكاتب والمفكر الدكتور حسام البدراوي الخبير في مجال التعليم والتنمية حول الوسائط الإلكترونية المعاصرة ومستقبل ثقافة الطفل العربي ، فيما يتناول الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس فى كلمته موضوع التنوير والثقافة .





ثم تعقد الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتورة حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو ، ويدور موضوع الجلسة حول تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة ، ويتحدث فيها كل من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم السابق عن القيم و المهارات في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة ، والدكتور هانى تركى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالإمارات عن موضوع المعرفة والثورة الصناعية الرابعة ٠





يليها فتح الباب للنقاش العام حول قضية العالم الرقمى وثقافة الطفل العربى ، بهدف تحديد متطلبات التنشئة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التى تفضى إلى تنمية مجموعة من القيم والقدرات وفق نسق فكري جديد، يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة في إطار وعي كوني ، ليكون الطفل العربى مهيئا للمستقبل ومستعد لهذه الثورة بفرصها وتحدياتها.





فى ذات السياق ، يرأس الدكتور محمد مقدادي أمين عام المجلس الوطني لشئون الأسرة بالأردن ، الجلسة العلمية الثانية والمخصصة لمناقشة موضوع أثر الوسائط الرقمية على ثقافة الطفل ، تتناول الحلسة فى هذا الإطار موضوعين هامين هما الألعاب الإلكترونية وجدلية تأثيرها وحتمية المواجهة ، وواقع الوسائط الرقمية وتأثيرها على الحياة الثقافية للأطفال ، ويطرحهما الدكتور محمد الطناحي رئيس قسم البحوث والدراسات بمعهد الدراسات والبحوث العربية ، والدكتور أحمد أوزي أستاذ التربية بجامعة محمد الخامس بالمغرب ، ثم يتم فتح الباب للنقاش العام ، للتعرف على واقع الحياة الرقمية وتأثيراتها ثقافيا وتربويا و نفسيا واجتماعيا وجسميا على الأطفال، ومدى فرص الاستفادة منها.





فى اليوم الثانى من أيام انعقاد ورشة العمل ، تعقد جلسة حوارية مع مجموعة من الأطفال تضم حوالى من ١٥ إلى ٢٠ طفلا فى المرحلة العمرية من ١٤ إلى ١٦ عاما ، حول أثر الوسائط الرقمية على ثقافة الطفل .



