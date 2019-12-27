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الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أن اليوم هو بمثابة نهاية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مؤكدة على أن تلك الحالة بدأت منذ الثلاثاء الماضي وشهدنا أمطارا على السواحل الشمالية والدلتا.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه كان هناك أيضا نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة مشيرا أن بعض المناطق في السواحل الشمالية تشهد أمطار غزيرة وأيضا بعض المناطق في شمال الدلتا.

وتابعت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار على محافظة القاهرة تكاد تكون منعدمة مؤكدة أيضا قد هدأ نشاط الرياح نسبيا ولكن مع ثبات في درجات الحرارة حيث تسجل ما بين 18 و19 درجة مئوية.

وأشارت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أنه بداية من الغد سيكون التحسن في الأحوال الجوية وسيكون هناك هدوء تام في نشاط الرياح وزيادة فترات سطوع الشمس على أغلب محافظات الجمهورية.

وقالت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار هي فقط مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد وتنعدم على باقي محافظات الجمهورية.
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