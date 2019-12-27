AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أستراليا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي الجيش

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
الجيش الأسترالي
الجيش الأسترالي
Advertisements
أحمد محرم
نقل موقع "24" الإخباري الإماراتي عن قوات الدفاع الملكية الأسترالية اليوم الجمعة أنه تم استدعاء الجيش لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق الهائلة التي اندلعت بالقرب من سيدني.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت حالة الطوارئ قبل أيام بسبب حرائق شديدة الضخامة نشبت في مساحات واسعة من الغابات بفعل الحرارة الشديدة.

وجاء في بيان لقوات الدفاع الملكية الأسترالية أنه سيتم نشر أفراد عسكريين متخصصين على الفور في 14 مركز قيادة لخدمات الإطفاء في المناطق الريفية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز للمساعدة في تنسيق مشاركة قوات الدفاع في مكافحة الحرائق.

وتوفر قوات الدفاع الملكية الأسترالية خدمات التزود بالوقود لطائرات ضخ الماء التابعة لخدمات الإطفاء الريفية، ودعم طائرات رصد الحرائق، ونقل رجال الإطفاء والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالمروحيات.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز في بيان لوكالة الأنباء الأسترالية: "هذا ما وراء مشهد الدعم المقدم من قوات الدفاع الملكية الأسترالية لتفرغ المزيد من رجال الإطفاء لأداء أدوارهم المتخصصة في مكافحة الحرائق".

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الأفراد سيستخدمون موارد قوات الدفاع الملكية الأسترالية مثل الجرافات وناقلات المياه لمساعدة الآلاف من رجال الإطفاء في نيو ساوث ويلز.

وقال موريسون في بيان اليوم "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان حصول فرق الإطفاء على الموارد والدعم الذي يحتاجونه".

يشار إلى أنه تقليديًا، لا يتم نشر قوات الدفاع الملكية الأسترالية في العمليات المحلية، لكن يتم استخدامها للمساعدة في عمليات التطهير بعد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.
Advertisements

ترشيحاتنا

اليابان تقرر إرسال مدمرة إلى بحر العرب

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

تعرف على فوائد مضغ حبة قرنفل صباح كل يوم

تفتيت حصوات الكلى أبرزها.. فوائد غير متوقعة للبرتقال.. تعرف عليها

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

لماذا سمي شهر جمادى الأول بهذا الاسم؟

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله