ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فانفون بالفلبين إلى 28 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين مؤخرا إلى 28 قتيلا.





وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن هذه التطورات تأتي بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 195 كيلو مترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.



