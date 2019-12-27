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أخبار البلد

الموالح والبطاطس في المقدمة..ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ5.4 مليون طن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
صادرات مصر الزراعية
صادرات مصر الزراعية
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أخبار صدى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، لتصل إلى أكثر من 5 مليون طن حتى الآن.

ووفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت اجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 ديسمبر الحالي، حوالي 5 مليون و400 ألف و152 طن بزيادة حوالي 202 ألف و927 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألفا و281 طن ، فضلا عن 687 ألف و842 طن تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و213 طنا، في حين بلغ اجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألف و 319 طن، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طن.
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