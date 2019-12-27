الموالح والبطاطس في المقدمة..ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ5.4 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، لتصل إلى أكثر من 5 مليون طن حتى الآن.





ووفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت اجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 ديسمبر الحالي، حوالي 5 مليون و400 ألف و152 طن بزيادة حوالي 202 ألف و927 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.



