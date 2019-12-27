البترول تدرس إلزام التاكسي والميكروباص بالتحول لـ الغاز الطبيعي كشرط أساسي للترخيص فى 2020

فى ظل توجه الدولة وبرنامج الحكومة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتوفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة للشركة الوطنية والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المشروع الحيوي.





حيث تعتبر مصر دولة رائدة إقليميًا في قارة إفريقيا والشرق والأوسط في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل، أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ، تقريرا من شركة "كارجاس" أحدى شركات قطاع البترول، وحصلت "صدى البلد" على نسخة منه، فيما يلي خطة تحويل سيارات مصر من البنزين لغاز الطبيعي عام 2020 الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذي شمل:





- دراسة إلزام السيارات الأجرة تاكسي وميكروباص للتحويل كشرط أساسي للترخيص وتستهدف الخطة تحويل حوالي 147356 سيارة اعتبارًا من 1/1/2020 و لمدة ثلاثة سنوات تنتهي 31/12/2022





- دراسة إحلال الميكروباصات التي تعمل بالديزل باخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف هذه الخطة تحويل 87784 سيارة ميكروباص اعتبارًا من 1/1/2021 حتى 31/12/2023





- بالنسبة لخطة كارجاس وهي تحويل 117570 سيارة أجرة وميكروباص إضافة لتحويل 43630 سيارة الملاكي والخاصة بإجمالي 161200 سيارة خلال أربع سنوات .





أما بالنسبة لعدد السيارات المحولة من قبل شركة كارجاس 129305 سيارة منذ بدء النشاط حتى أكتوبر 2019 وعدد السيارات المحولة خلال عام 2019 حتى شهر أكتوبر 18952 سيارة وتبلغ حصة الشركة منذ بدء النشاط 44% من السوك كامل.





وقال المهندس محمد النيل، مدير عام التحويل بالشركة، أن تحويل السيارات بنظام حقن الغاز الإلكتروني مناسب للسيارات الحديثة من موديل 2005 إلى الآن، والتي تخضع لأنظمة OBDI،OBDII،CAN BUS والتي لا يمكن تحويلها بالنظام العادى ، حيث يحتوي نظام الحقن الإلكتروني علي مسطرة رشاشات ووحدة تحكم والتي تقوم بعمل محاكاة وحدة تحكم السيارة لضبط السيارة بشكل مستمر أثناء ظروف التشغيل المختلفة والحصول علي نفس أداء السيارة في حالة وقود البنزين، كما أن هذا النظام يحافظ بشكل كبير علي توفير إستهلاك الوقود (نظام مراقبة العادم OBD).





أما تحويل السيارة بنظام التحويل العادي فهو مناسب للسيارات الكربراتير أو ذات الدائرة المفتوحة ويتم تركيب بكل سهولة وسرعة ويتم ضبط السيارة يدويًا حيث لا يوجد بالسيارة وحدة تحكم أو حساسات، ويتم ضبط نسب الوقود إلى الهواء يدويًا للحصول علي أفضل أداء ممكن للسيارة في حالة العمل بالغاز الطبيعي ، وهذا النظام أقل سعرًا (لا يوجد نظام لمراقبة العادم NOT OBD).





كما إن مجموعات التحويل في تطور مستمر لمواكبة التقدم المتواصل لمحركات السيارات الحديثة فإنه يتم تركيب مكونات كهربية وإلكترونية منها ( GASECU ) وحدة التحكم لمجموعة الغاز التي تعمل وفقًا لمحاكاة وحدة التحكم الخاصة بالسيارة مما يؤدى إلي زيادة الدقة في الضبط والحصول علي أفضل أداء للسيارة في حالة عملها بالغاز الطبيعي.





وقد تم تحويل الكثير من أنواع السيارات الحديثة المختلفة التي تعمل بأنظمة ( 4x4 &VVT &VVL ) كما تم مؤخرًا دخول عالم السيارات ذات الحقن المباشر( GDI&TSI ) وتم تحويل أول سيارة بها في عام 2019 والتي تعمل بكفاءة وجودة عالية.





أما بالنسبة لأمان الأسطوانة وضح لنا أن أسطوانة الغاز الطبيعي تتميز بنسبة أمان مرتفعة فهي حاصلة علي شهادة (ISO11439) حيث يتم إجراء العديد من الإختبارات عليها فى مراحل التصنيع المختلفة، للتأكد من مدى الصلابة ودقة الأبعاد وتحمل الضغوط والحرارة وغيرها، فهي مصنوعة من Seam less steel (أسطوانات حديدية ليس بها أي لحام) ويتم تركيب محبس يدوي للفتح والغلق عند الإحتياج كما أن به صمامات تصريف الضغط الزائد فى حالة ارتفاع الضغط أو في حالة التعرض لحريق وذلك لحماية الاسطوانات من حدوث انفجار.





وعن إجراءات تقسيط قيمة التحويل للعميل فأشار إلى أنه يتم إجراء الفحص الفني للسيارة وتحديد نوع مجموعة التحويل التي تناسب السيارة ثم قيام العميل بإختيار نظام التقسيط الذي يتناسب معه علي فترات تتراوح من سنة حتى أربع سنوات بعد أن يتم إستكمال أوراق العميل والمتمثلة في ( صورة الرقم القومي - صورة رخصة السيارة سارية - إيصال المرافق حديث ) وأخيرا التوقيع علي عقد التحويل وسند المديونية.





كما أكد على الإجراءات والفحوصات الفنية للسيارة قبل تحويلها مشيرا إلى أن هناك مراكز تحويل منتشرة فى مصر تقوم بالفحص الفنى للسيارة، وأن السيارات المحولة يتم برمجتها للعمل بالغاز والبنزين فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن قيمة التحويل تبدأ من 5000 جنيه وتحدد وفقًا لنوع مجموعة التحويل وعملية التحويل تستغرق من 3 إلى 4 ساعات وإن متوسط الوفر المتحقق لمالك السيارة حوالى ألف جنيه شهريًا وقيمة القسط تبدأ 120 جنيه، مؤكدًا أن عمل السيارة بالغاز الطبيعي لا يسبب أى ضرر لمحرك السيارة نافيًا الشائعات التى تتردد حول ذلك، بل أن الغاز الطبيعى يكافئ عمل بنزين أوكتان 120، وأضاف أن هناك ميزة لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كونها مربوطة على الشبكة القومية للغازات عكس محطات الوقود.





وأما عن عن جهات التمويل التي تتعامل معها الشركة في عمليات التحويل أشار إلى أن الشركة تقوم بتمويل عملية التحويل من خلال مصدرين وهم : التمويل من خلال موارد الشركة الذاتية والتمويل من خلال قروض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .





فيما قال المهندس سامح عبد السلام - مدير عام التشغيل والصيانة عن عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي في مصر، وتوزيعها على مستوى الجمهورية ، وما هي أكثر المحافظات التي تتمتع بأعلى معدلات التموين مشيرا إلى أن عدد محطات الغاز الطبيعى بمصر 187 محطة و 72 مركز تحويل و موزعة علي مستوى الجمهورية وأعلى معدلات تحويل في القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية وبورسعيد .





موضحًا الرؤية المستقبلية لصناعة غاز السيارات في مصر هي إنشاء 366 محطة لتموين السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تبدأ اعتبارا من 1/1/2020 لإنشاء 120 محطة كمرحلة أولى و 111 محطة مرحلة ثانية و 135 محطة مرحلة ثالثة



