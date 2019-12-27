مصرع شخصين وإصابة 11 بينهم 3 أطفال في حوادث متفرقة ببني سويف

لقى شخصان مصرعها، وأصيب 11 شخصًا بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة فى 4 حوادث متفرقة ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





ففى الحادث الأول أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بين نفقى أبو صالح وبياض العرب بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة وتبين أن المصابين وهم جيهان اسحاق إبراهيم 55 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، سميحة عبد السيد غالى 70 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، رءؤف غطاس عبد السيد 65 سنة، مصابًا بكسر بالضلوع وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





وفى الحادث الثانى أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة بنى سويف فى اتجاه القاهرة وتبين أن المصابين أبو العزايم رمضان امبابي 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مسعد عبد التواب رجب 37 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، علي مراد شحاته 30 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله"مصطفى"5 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.





وفى الحادث الثالث لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص فى حداث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد وتبين أن الجثة لفتاه وتدعى شيماء فايز عوض 26 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة وتم إيداعها بمستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين وهم محمود جمعه عوض 27 سنة، عامل، ومقيم بكوم أبو خلاد بمركز الواسطى مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، محمد أحمد باشا 27 سنة، كهربائى مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن ونجليه "معاذ" 3 سنوات، "مروان" 5 سنوات، مصابين بسجحات وكدمات بالجسم ومقيمون بمحافظة الجيزة.





وفى الحادث الرابع لقى شخص مصرعه، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكى قبلي نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه القاهرة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى إسلام عبد الفتاح عبد المقصود 40 سنة، ومقيم بالمرج القاهرة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.



