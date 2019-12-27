السفير المصري في زامبيا يزور بعثة الزمالك

حرص السفير أحمد مصطفى سفير مصر لدى دولة زامبيا على التواجد بفندق إقامة بعثة نادي الزمالك من أجل زيارة الفريق وتوجيه الدعم لهم ومعرفة مدى توفر احتياجات الفريق.





ووجه المهندس هاني زادة رئيس البعثة الشكر لاستقبال السفير المصري والجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى نيدولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي له.





ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد غدًا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



