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رياضة

السفير المصري في زامبيا يزور بعثة الزمالك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:19 م
أحمد مصطفى السفير
أحمد مصطفى السفير المصري بدولة زامبيا
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص السفير أحمد مصطفى سفير مصر لدى دولة زامبيا على التواجد بفندق إقامة بعثة نادي الزمالك من أجل زيارة الفريق وتوجيه الدعم لهم ومعرفة مدى توفر احتياجات الفريق.

ووجه المهندس هاني زادة رئيس البعثة الشكر لاستقبال السفير المصري والجهود المبذولة مع البعثة منذ الوصول إلى نيدولا وتخصيص مندوبين من السفارة للتواجد مع الفريق كما وجه له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي له.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد غدًا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما.
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