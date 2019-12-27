عميد كلية الإعلام السابق: الهيئات الإعلامية بحاجة لدماء وسياسات جديدة

قال الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام السابق، إن المشهد الإعلامى فى العام السابق كان مشوشًا، ولذلك نتمنى وضع استراتيجية إعلامية فى العام المقبل تلتزم بها جميع وسائل الإعلام.



وأضاف لصدى البلد أن أهم دور لوزير الدولة لشئون الإعلام القادم هو وضع هذه الاستراتيجية وأن يشارك بوضعها الخبراء.



وأكد مكاوى أنه يجب تحسين صورة مصر فى الخارج مع إبراز ما يتم من إنجازات، لنقضى على الصورة الخاطئة السلبية التى يتناقلها أعداء البلاد عن مصر.



وأشار لمناداته منذ سنوات بضرورة حرية تداول المعلومات وتوفيرها للصحفيين؛ لأن ذلك أكبر سبب لزيادة الشائعات وهو أن المسئولين لا يصرحون بالمعلومات الكاملة.



ونوه لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين يحتاجون تغييرات فى الدماء والسياسات؛ لأنهم فشلوا فى ضبط المشهد الإعلامى فى الفترة الماضية.

