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رياضة

جوارديولا: أجويرو ليس له بديل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:14 م
سيرجيو أجويرو مدرب
سيرجيو أجويرو مدرب مانشستر سيتي
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محمد السعيد
أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يمكن تعويض مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، حال رحيله عن الفريق.

وقال بيب جوارديولا: "رحيل أجويرو من الأمور الأكثر صعوبة التي قد أواجهها في الفترة المقبلة، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه".

وأضاف جوارديولا: "لدينا مهاجم جيد وهو خيسوس، وقد نضم لاعب أخر، حال رحيل أجويرو عن الفريق".

يذكر أن عقد سيرجيو أجويرو ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2021.

وشارك أجويرو مع مانشستر سيتي في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 9 أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.
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