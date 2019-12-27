الإعلاميون على السوشيال | خالد صلاح يكشف معلومة مهمة عن إضافة المواليد | دعاء فاروق تهاجم متابعيها



كتب الإعلامى أحمد سالم ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا اختار فيه شخصية العام بالنسبة له .



قال أحمد سالم " أعتقد إن علاقة واحدة في حياة الإنسان ممكن تشكل حياته كلها،انا مثلا من كتر حبي ﻷمي منذ أن وعيت علي الدنيا، بقيت بحب كل أمهات الدنيا وأحيانا بستغرب نفسي لما ينتابني شعور إني عايز ابوس ايدين كل أمهات العالم حبا وامتنانا لأني ببقي شايف فيهم عظمة أمي".



وأضاف أحمد سالم " كمان كل المحطات المؤثرة في حياتي العملية كان أبطالها أمهات تعاملوا معايا من منطلق الأمومة ولغاية النهاردة بفتكرهم بكل خير مهما باعدت الدنيا بيني وبينهم، أحيانا بستغرب نفسي لما بحضر جنازة ودفن أمهات أصدقائي والاقي دموعي نازلة لوحدها لدرجة إن البعض بيستغربوا رد فعلي لأني عمري ماقابلت الأم المتوفاة ولكني ابكي من منطلق إن اللي بلا أم حاله يغم،وساعات لما حد بيكتب علي فيسبوك مفتقد أمه بتأثر جدا وبيبقي نفسي اطبطب عليه واعمل له أي حاجة ".



وتابع "ويمكن كمان بحس اني في قضايا المرأة متحيز لها ودايما شايفها مخلوق قوي جدا من بره بس ضعيف وهش جدا من جوه وماتستحقش البهدلة أبدا رغم أن أكيد لكل قاعدة شواذ ،والجديد بعد عملي في الإعلام إني كل ما اقابل حد يقوللي. ...أمي بتتفرج عليك وبتحبك قوي.... ولما سمعت من العبقري د.وسيم السيسي إن المصريين القدماء كانوا بيقولوا علي الأم إنها شريكة الإله في صنع الكون _مع التحفظ علي المعني الديني_ عرفت إني مش الوحيد اللي عارف قيمة وقدر الأم بصفة عامة والأم المصرية بصفة خاصة



وفى النهاية كتب "وعشان كدة اخترت أمي شخصية العام كعادتها كل عام أو بمعني آخر هي شخصية العمر"



خالد صلاح يكشف معلومة مهمة عن اضافة المواليد لبطاقات التموين :



نشر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك معلومة هامة من اجتماع مجموعة من الصحفيين مع رئيس الوزراء أمس.



كتب خالد صلاح قائلا:"رئيس الوزراء كشف معلومة مهمة فى إطار مواجهة تنين الزيادة السكانية فقد تكون هناك إجراءات ضد الأسر التى لا تستوعب هذا الخطر وتفرط فى المواليد بلا حساب كأن يتم تحديد عدد المواليد المسجلين على بطاقات التموين بحد أقصى عدد مواليد معين ومن يتجاوز العدد لا يتم تسجيله" .



‏وأضاف خالد صلاح: "أفهم طبعًا أن هذا الإجراء يسري على البطاقات الجديدة وأظن أننا فى حاجة للحزم فى هذا الملف إذ أن قطاعات معينة لا تستجيب للتوعية وتستسلم للجهل باسم الدين و العزوة والسند على نحو مضلل".



وتابع خالد صلاح: " ‏التنمية فى مصر تلهث لملاحقة الزيادة السكانية المخيفة، ‏وسنتين بس وكل مشاكلنا تتحل".

حالة من النشاط عاشها الإعلاميون اليوم ونشروا الكثير من الأخبار عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ونرصد فى هذا التقرير أبرزها ..نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام صورا تجمعها بأولادها وجاءت بعض التعليقات مهاجمة لها بسبب ارتداء ابنتها بنطلون مقطعا ولا ترتدى الحجاب وتنمر البعض على شكل أولادها وأنهم لا يشبهونها.عدلت دعاء فاروق التعليق على الصور وكتبت لمتابعيها "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي".وأضافت "إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ... انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للأكونت بتاعي".وتابعت " محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوة بعيال حد تاني حتي لو عيال أختك ... شكررررررا".وفى النهاية كتبت: "مرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ على مشاعر الغير".نشر الإعلامى رامى رضوان صورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام بصحبة بابا نويل .كتب رامى رضوان معلقًاعلى الصورة قائلًا :" ذقن وطلعلها سانتا ، كل سنة وانتم جميعًا بخير وحلوين ومبسوطين يارب وجمعة مباركة وجميلة عليكم يارب ".كان رامى رضوان، نشر من قبل صور لاحتفاله مع أصدقائه بالكريسماس وقد هاجمه بعض المتشددين ورد عليهم ردا قاسيا حيث كتب " اللى مش عاجبه يمشى من الصفحة سهلة وبسيطة أهلا بكل من يحترم غيره ولا يشرفنى متابعة من دون ذلك".جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء dmc ،البرنامج يعرض يوميا في العاشرة مساء على قناة "dmc".