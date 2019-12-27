فيدال يحسم موقفه بشأن الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة، حسم موقفه بشأن الانضمام إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيدال وافق بالفعل على الانتقال إلى إنتر ميلان في ينايرالمقبل.



وأعد إنتر عقدًا لفيدال لمدة موسمين ونصف الموسم، حيث ينتهي في صيف 2022، وهذا من شأنه أن يكلف النادي أجورًا أقل عما كان يمكن دفعه لو كان العقد ينتهي في صيف 2021.



ورغم ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن إنتر ميلان ليس مستعدًا لدفع الكثير من المال، مقابل الحصول على خدمات فيدال.



وينوي إنتر ميلان تعديل عرضه السابق الذي رفضه برشلونة، ليطلب استعارة فيدال حتى نهاية الموسم، مع تحمل راتب اللاعب كاملا حتى يونيو المقبل، إضافة إلى بند بخيار الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو.



وكشف التقرير أنه في حالة تمسك برشلونة بمطالبه التي لن تقل عن 20 مليون يورو، فلن يوافق إنتر على هذا الرقم.