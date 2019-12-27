مصطفى بكري يهاجم رئيس القابضة للصناعات المعدنية .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية كان السبب في تعيين رئيس شركة الكوك محمد زكي فوزي المتهم بالرشوة.



وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذع على قناة «صدى البلد»، أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بالقبض على محمد زكى فوزى رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات بعد ضبطه وهو يستلم رشوة 40 ألف جنيه من أصل مليون جنيه.



وأضاف أن محمد زكي فوزي لص ويعرف ذلك كل من يتواجد في شركة الكوك وشركة والصلب ومعروف أنه كان يعطي صفقات للشركة على حساب آخرين وكان دائما «بيلعب من تحت الترابيزة».



وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مدحت نافع صاحب قرار تعيين محمد زكي فوزي في منصبه بشركة الكوك وقام بتغيير 5 رؤساء لشركة الحديد والصلب خلال عام واحد، ويجب أن يحاسب على قراراته.



وأضاف بكري أن مدحت نافع يصدر تقارير كاذبة وإدعاءات من أجل تصفية شركة الحديد والصلب، موضحا أنه كان السبب في إغلاق الشركة القومية للأسمنت ، وطالب بكري من الجهات المعنية بالتحرك واتخاذ موقف حيال ما يحدث في الشركات الوطنية، قائلا : «التاريخ لن يرحمك ولن أسكت على مؤامرة ما حدث في شركة الكوك وما يجرى في شركة الحديد والصلب».