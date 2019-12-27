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توك شو

برلمانى:97% من مخالفي البناء عازفين عن التصالح.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:55 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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قسم التوك شو
قال النائب محمد إسماعيل، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا خاصة أن شروطه صعبة هي من عرقلت تطبيق القانون.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثير من المباني المخالفة بها صفة «الكاحول» وهو شخص مبهم وسيط ويتم بيع الوحدات باسمه، وبذلك لن يتقدم صاحب العقار الأصلي للعقار بالتصالح لأنه باع الوحدات العقارية بالفعل.

وتابع النائب محمد إسماعيل، أن الشخص الذي يقدم للتصالح مع في مخالفات البناء من عليه أحكام قضائية حيال ذلك أو موجود في قبضة القانون ويتقدم للتصالح من أجل الخروج من قضية الإزالة أو قيمة الغرامة المبالغ فيها.

وكشف أن البيروقراطية من أحد عزوف المخالفين للتقدم للتصالح في الوحدات السكنية، حيث تطالب الجهة الإدارية بتقدم العقار بالكامل للتصالح وليس وحدة منفردة.
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