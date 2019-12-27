الدوري السعودي| سالم الدوسري يعود للتدريبات مع الهلال.. وخربين وكادش في العيادة

عاد سالم الدوسري نجم فريق الهلال، للمشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعافيه الكامل من التهاب الركبة.



وتواجد ثنائي فريق الهلال السعودي، عمر خربين وحسن كادش، في عيادة النادي، لتعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ خلال مباراة أمس أمام الحزم بالرس (1/1) ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي.



وواصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو، البرنامج التأهيلي.



واستأنف الهلال، عصر الجمعة تدريباته بعد مباراة الحزم، إذ ركز الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق على الجوانب الفنية بالحصة التدريبية.



تخلل المران تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الحزم، ولياقية لبقية اللاعبين، وتطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من الملعب.