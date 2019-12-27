الدوري الإنجليزي| ستيرلينج يضيف الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون

تقدم مانشستر سيتي على ولفرهامبتون بالهدف الثانى، فى المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.



وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة الخمسين عن طريق هجمة مرتدة سريعة للغاية من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها كيفين دي بروين بتمريرة بينية ذكية بإتجاه زميله رحيم ستيرلينج المنطلق خلف مدافعي ولفرهامبتون بشكل منفرد تماما بالمرمى والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد قبل أن يستغل تقدم الحارس من مرماه ويضعها من أعلاه (لوب) داخل الشباك ليحرز الهدف الثانى له ولفريقه.



وأحرز سترلينج الهدف الأول فى الشوط الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من متابعته لركلة جزاء تألق فيها حارس المرمى.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة.