شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc" وتفاجئ رامي رضوان

تقمصت الفنانة شيري عادل دور مذيعة حلقة امس الجمعة من برنامج مساء dmc، بعدما فاجأت جمهورها بتقديم جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.



وتفاجأ الإعلامي رامي رضوان مقدم حلقة الليلة من البرنامج، بتواجد شيري عادل داخل الاستوديو، لتقوم بتقديم بعض الأخبار للجمهور، قبل أن تعود مجددًا لتطل كضيفة لتتحدث عن أبرز أعمالها الفنية.



كما تحدثت عن مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التى أقيمت الأسبوع الجاري تحت شعار " قادرون باختلاف 2" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.