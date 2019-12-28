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فن

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:07 ص
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
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سعيد فراج
تحل اليوم السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي تظل حتى الآن محفورة في وجدان المشاهد العربي.

وُلد عبد المنعم مدبولى بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921، يتيمًا فقيرًا جدًا، حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975. 

تخرج على يد عبد المنعم مدبولي، العديد من نجوم الكوميديا مثل: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون. المسلسلات أشهرها على الإطلاق مسلسل (لا يا ابنتى العزيزة) ومسلسل (أبنائي الأعزاء شكرا) وهو المعروف بمسلسل بابا عبده.

عاش أياما صعبة عند مرضه، فأصيب بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه، وتعافى من المرض وعاش 25 عاما قبل وفاته، وأصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.
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