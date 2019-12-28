أهم الأخبار.. شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc".. مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. موقف محرج لعروس أثناء زفافها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:







تقمصت الفنانة شيري عادل دور مذيعة حلقة أمس الجمعة من برنامج مساء dmc، بعدما فاجأت جمهورها بتقديم جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده



تحل اليوم السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي تظل حتى الآن محفورة في وجدان المشاهد العربي.

14 فائدة لتناول الزبادى قبل النوم.. سرعة هضم وخفض الكولسترول في الدم



قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم، وهى:

تحرك برلماني عاجل بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعة 2018



قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب موقف تكليف خريجي كلية الصيدلية دفع 2018.

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها



"ما ذنب الحمامة في جريمة يرتكبها اثنين؟".. فقد قررت حمامة الحب إحراج العروس ليلة زفافها، وبدلًا من أن تطير في السماء أثناء إطلاق العروسين لـ"حمام الحب" سقطت على الأرض في مشهد صادم.

لديك قدرة على الإقناع.. 28 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

ماذا يحدث عند تناول ملعقة زيت الزيتون على الريق؟



نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد، بتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق.

شيري عادل تزين شجرة الكريسماس| شاهد



محافظة دمياط معروف عنها أنها بلد المشاهير في مختلف الفنون وأشهرهم في الغناء والتمثيل الفنانة عزيزة أمير ابنة محافظة دمياط واسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم.

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة



دخل صناع فيلم يوم وليلة فى أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية قبل أن تسمح بطرح الفيلم فى دور العرض يوم 6 يناير المقبل، وذلك على خلفية علاقة صداقة وحب جمعت شابا مسيحيا بفتاة مسلمة ضمن الأحداث.

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي



قال طارق سليمان مدرب الأهلي السابق، إن شريف إكرامي كان الحارس الـ4 لدى الفريق بفرمان من مارتن يول مدرب القلعة الحمراء السابق، ورتبهم من وجهة نظره، محمد الشناوي أولا ، ثم أحمد عادل احتياطيا ، ثم مسعد عوض الثالث، وأخيرا إكرامي الرابع .

مقتل أمريكي بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية