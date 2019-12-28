أهم الأخبار.. شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc".. مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. موقف محرج لعروس أثناء زفافها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
تقمصت الفنانة شيري عادل دور مذيعة حلقة أمس الجمعة من برنامج مساء dmc، بعدما فاجأت جمهورها بتقديم جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.
تحل اليوم السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي تظل حتى الآن محفورة في وجدان المشاهد العربي.
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم، وهى:
قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب موقف تكليف خريجي كلية الصيدلية دفع 2018.
"ما ذنب الحمامة في جريمة يرتكبها اثنين؟".. فقد قررت حمامة الحب إحراج العروس ليلة زفافها، وبدلًا من أن تطير في السماء أثناء إطلاق العروسين لـ"حمام الحب" سقطت على الأرض في مشهد صادم.
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد، بتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق.
قامت الفنانة شيرى عادل، بتزين شجرة الكريسماس بستوديو برنامج "مساء دي إم سي" استعداد لدخول العام الجديد.
محافظة دمياط معروف عنها أنها بلد المشاهير في مختلف الفنون وأشهرهم في الغناء والتمثيل الفنانة عزيزة أمير ابنة محافظة دمياط واسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم.
تنطلق اليوم السبت ، 28-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، العربية، والإفريقية، والأوروبية.
دخل صناع فيلم يوم وليلة فى أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية قبل أن تسمح بطرح الفيلم فى دور العرض يوم 6 يناير المقبل، وذلك على خلفية علاقة صداقة وحب جمعت شابا مسيحيا بفتاة مسلمة ضمن الأحداث.
قال طارق سليمان مدرب الأهلي السابق، إن شريف إكرامي كان الحارس الـ4 لدى الفريق بفرمان من مارتن يول مدرب القلعة الحمراء السابق، ورتبهم من وجهة نظره، محمد الشناوي أولا ، ثم أحمد عادل احتياطيا، ثم مسعد عوض الثالث، وأخيرا إكرامي الرابع .
قال مسئولون أميركيون، إن متعاقدا مدنيا أميركيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك.