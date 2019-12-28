تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

محافظة دمياط معروف عنها أنها بلد المشاهير في مختلف الفنون وأشهرهم في الغناء والتمثيل الفنانة عزيزة أمير ابنة محافظة دمياط واسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم.

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ولدت عزيزة فى 19 ديسمبر 1901 بمحافظة دمياط والتحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل دراستها، وجاءت إلى القاهرة والتحقت بفرقة مسرح رمسيس كممثلة فى موسم سنة 1924 ولمدة عام حيث ظهرت لأول مرة فى مسرحية(الجاه الزائف) وأطلق عليها يوسف وهبى صاحب الفرقة والمسرح اسم عزيزة أمير.





وأطلقت هى نفسها اسم ايزيس ثم التحقت بفرقة ترقية التمثيل العربي سنة 1926 ثم فرقة أولاد عكاشة التى قدمت فيها مسرحيات:احسان بيك والمجاهدون وفرانشيسكو والشرف اليابانى ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني وعند افتتاح الفرقة القومية قامت ببطولة مسرحية الافتتاح(اهل الكهف)لتوفيق الحكيم وفى السنة التي تلتها اسست شركة انتاج سينمائى اسمتها(ايزيس فيلم).





"طموحها"

أخذت تبحث عن موضوع مناسب تبدأ به واتفقت مع التركي وداد عرفي على رواية من تأليفه على أن يقوم بدور البطولة أمامها وإخراجه كذلك..وبالفعل تم هذا فكان فيلم(نداء الله)والذى عرض باسم(ليلى) والذي تدور قصته الصامتة حول الشيخ احمد وخطيبتة سلمى وعرض الفيلم في دار سينما يونيون عند تقاطع عماد الدين مع سليمان الحلبى.





وذهبت بالفيلم لتعرضه فى بلدها دمياط وبمجرد نزولها من محطة القطار وجدت عربة حنطور فى استقبالها وفرقة موسيقى نحاسية عزفت السلام الملكي ثم انطلق الموكب وهى فى المقدمة ووراها عربات المستقبلين وعند باب السينما نزلت الى البنوار المعد لها بين صفين من العوالم يدقون الطبول وحدث وكأنها فى حفل زفاف تماما.





بنت النيل

مع الايام أنشأت عزيزة أمير ما يسمى استديو سينمائي خاص بشركتها في ضاحية مصر الجديدة والحقت به معمل لتحميض الأفلام واظهارها وبدأت الاستعداد لإنتاج فيلمها التالي(بنت النيل) وأعلنت ان المخرج سيكون روكا والمصورين كياريني وبريمافيرا.





وتم تصويره فى الاسكندرية واسوان والاقصر بميزانية تصل الى 20 الف جنية وكانت محلات صيدناوي وشيكوريل تتنافس مع بعضهما على تقديم الاثاث الذى سيظهر فى لقطات الفيلم وأجمعت آراء النقاد على ان فيلم(بنت النيل) يفوق فيلم(ليلى) فى جودته وان كان الفيلم لم يحقق نفس النجاح الذي حققته المسرحية المأخوذة عنها ثم قدمت فيلم(غرام الملاكم) لملاكم اسمه محمود صلاح الدين يمثل لأول مرة وتم تصويره وتجهيزه ويتم تغييره الى(كفري عن خطيئتك) وكان من أخرجها بالاشتراك مع مصطفى والى ووصل الأفلام التي قامت بانتاجها فى النهاية الى 17 فيلم مثلت فى معظمهم كما قامت بالتمثيل فى فيلمين خارج مصر وهما:الفتاة الفرنسية وشوارع اسطنبول وبالتالى تكون قد قامت بتمثيل 20 فيلما هم إجمالى ماقدمت.





(بائعة التفاح)

تزوجت عزيزة أمير 3مرات الاولى من أحد الرجال الأثرياء وهى فى سن الـ14 من عمرها والثانية من الثرى الصعيدى احمد الشريعى والذى ساهم فى تأسيس شركته السينمائية والأخيرة كانت من محمود ذو الفقار والذي قدمته لأول مرة كممثل فى فيلم(بائعة التفاح)من اخراج حسين فوزى وعرض فى 17 أكتوبر 1939 ومن هنا نشأت قصة الحب بينهم لدرجة أنها حينما ماتت اخذ شركة الإنتاج التي تحمل اسمها باعتباره من الورثة واسمها شركة"م.ذو الفقار وشركاه "وحرف ال-م-هنا هو اول حرف من اسم والدته .





تعرضت عزيزة أمير لأكثر من حادث كاد أن يودي بحياتها الأول حينما كانت فى طريقها من القاهرة الى الاسكندرية وعبر الطريق الزراعى فانحرفت سيارتها عن الطريق فى اتجاه ترعة عميقة ولكنها نجت منها باعجوبة ومرة ثانية اثناء جولة في النيل حينما خرجت امواج عالية وعلى غير العادة فامتلأ القارب بالماء وكادت ان تغرق لولا انقاذها الناس.





ما حدث أنها في أوائل سنة 1952 شعرت بالالم هائلة وقرر زوجها محمود ذو الفقار ان تسافر الى باريس للعلاج وكانت برفقتها بنت اختها التى كانت تعتبرها بمثابة ابنتها لانها لم تنجب.





وكانت هذه البنت تناديها بماما زوزو وتركت زوجها الضابط السابق فى الجيش جمال عزمى وبقيت الى جوارها.



