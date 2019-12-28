وداعا للزحام بشرق القاهرة.. 10 مزايا لـ محور ترعة الطوارئ الجديد.. تعرف عليها

بالتوازي مع عدة مشروعات تطويرية ، تعمل محافظة القاهرة على مشروع إنشاء محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقًا"، بحي السلام.



اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أهمية هذا المشروع، الذى يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية.



ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن المحور الجديد:

1- يبلغ طول المحور ١١.٧ كم

2- عرض ٥٠ مترًا فى اتجاهين

3- كل اتجاه يضم (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8متر

4- كل اتجاه به طريق خدمة به 2 حارة مرورية وطبان أسفلتي بعرض 8.9 متر

5- كل اتجاه يضم 2 رصيف مشاة بعرض 2.5متر

6- يضم المحور 9 أعمال صناعية: تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة).

7- تخطت نسبة التنفيذ 80%

8-يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة خاصة جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي

9- يربط طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية

10- سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به



جدير بالذكر أن المحور كان مكتظا بالمناطق العشوائية ، والتي تم غزالتها ونقل سكانها بمشروع أهالينا بمدينة السلام أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية، والذي يتم إنشاؤه بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية.



مشروع أهالينا 1 و2 على مساحة 107500 متر مربع ، منها 46200 متر بواقع 11 فدانا للمرحلة الأولى وتضم 25 عمارة 1096 وحدة سكنية ومدرسة من رياض الأطفال حتى الإعدادي بواقع 1500 طالب وتخدم أهالينا وجمال عبد الناصر ، كما تضم مركز طبي به وحدة استقبال وطوارئ و عيادات لكافة التخصصات ودار مناسبات ومسجدا.



أما المرحلة الثانية أهالينا 2 على مساحة 15 فدانا تضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 1400 وحدة ومدرسة لجميع مراحل التعليم الأساسي سعة 28 فصلا ومسجدا على مساحة 950 مترا مربعا ، علاوة على كنيسة على مساحة 950 مترا ومركز شباب على مساحة 7300 متر مربع به حمام سباحة نصف أولمبي ومبنى إداري ، فضلا عن شبكات مرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء.



وقال الأهالي إنه تم تخصيص الأدوار الأرضية لذوي الهمم والأول والثاني لكبار السن.



فيما قال على عبد المعطى رئيس جهاز أهالينا 1 أن الحي به مركز طبي ومركز تشغيل به يضم العمالة الساكنة في المنطقة علاوة على 16 محلا تجاريا و 50 بدروم الواحد 360 مترا لكي يتم استغلاله كمحلات ومصانع.



ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاث غرف وصالة ، بالإضافة الى 176 محلا تجاريا بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية ، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجيا يشمل مبنى اجتماعيا وآخر إداري وملعبين خماسى وحمام سباحة ، ويشمل المشروع مسجدا وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصلا ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق.



وكان قد اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يونيو الماضي المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا "2" على مساحة أرض 15 فدانًا بمحور ترعة الطوارئ بحي السلام أول استكمالًا لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 1 الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية في إطار مخططها للقضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها إليها.



ووافق المجلس على مشروع تخطيط الأراضي الواقعة حول محور الطوارئ بحي السلام أول بدءًا من حديقة بدر إلى الطريق الدائري بطول 9 كم والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

