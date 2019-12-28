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فن

تامر حسني يشعل حفل المنارة بـ أغنية حلو المكان.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع.

وقدم تامر حسني العديد من الأغاني كانت من بينها كل من أغنية "عيش بشوقك"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.

وأشعل تامر حسني الحفل بغنائه أغنية "حلو المكان" وسط تفاعل من الجمهور، وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس".

كما احتفل تامر حسني، مؤخرًا ببدء عرض فيلمه الجديد "الفلوس" بجانب عدد كبير من أبطال العمل، كان من بينهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.

 
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