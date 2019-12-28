بعد اقتحامها للاستوديو.. رامى رضوان يوجه رسالة لـ شيرى عادل

وجه الإعلامى رامى رضوان رسالة للإعلامية شيرى عادل، عبر صفحته الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال خاصية استورى.



ونشر الإعلامى رامى رضوان، صورة تجمعه بالفنانة شيرى عادل مدونًا عليها: "مذيعة التلفاز المستقبلى.. سعداء بتواجدك معنا فى البرنامج، نورتى مساء dmc".



وكانت الفنانة شيري عادل تقمصت دور مذيعة في حلقة أمس، الجمعة، من برنامج مساء dmc، بعدما فاجأت جمهورها بتقديم جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.



وتفاجأ الإعلامي رامي رضوان، مقدم حلقة الليلة من البرنامج، بتواجد شيري عادل داخل الاستوديو، لتقوم بتقديم بعض الأخبار للجمهور، قبل أن تعود مجددًا لتطل كضيفة لتتحدث عن أبرز أعمالها الفنية.



كما تحدثت عن مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التى أقيمت الأسبوع الجاري تحت شعار "قادرون باختلاف 2" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.