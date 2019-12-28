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رياضة

توتنهام في ضيافة نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد السعيد
يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

على الجانب الآخر يطمح فريق نورويتش سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، للخروج من دوامة النتائج السلبية، التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نورويتش سيتي في المركز الأخير بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، برايتون مع بورنموث، نيوكاسل إيفرتون، ساوثهامبتون مع كريستال بالاس، واتفورد مع أستون فيلا، وست هام مع ليستر سيتي، بيرنلي مع مانشستر يونايتد.
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